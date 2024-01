New York Belediye Başkanı, göçmenleri taşıyan şirketlere 708 milyon dolarlık tazminat davası açtı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Meksika sınırından yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenleri kente taşıyan 17'den fazla otobüs ve taşımacılık şirketine, 708 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Adams, yaptığı yazılı açıklamada, Teksas Valisi Greg Abbot'ın Nisan 2022'de Joe Biden yönetiminin göç politikalarını protesto amacıyla eyaletteki düzensiz göçmenleri New York ve başkent Washington gibi Demokratların çoğunlukta olduğu şehirlere göndermeye başladığını anımsattı.

New York şehrinin bu "insani krizi" yönetmek için elinden geleni yaptığını ancak Teksas'ın bu "siyasi oyunlarıyla" tek başına mücadele edemeyeceğini belirten Adams, "Teksas Valisi Abbott'ın, sosyal hizmetler sistemimize ek yük oluşturmak için New York'a on binlerce göçmen gönderme planında yer alan 17 şirkete dava açtık." ifadesini kullandı.

Dava kapsamında, şirketlerden toplamda 708 milyon dolar tazminat talep ediliyor.