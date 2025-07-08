Temmuz ayının ortalarına yaklaşırken yurt genelinde sıcaklıklar giderek artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; yarın (9 Temmuz) yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek.
Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul için önemli bir uyarı yapıldı. 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşacağı, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi bulabileceği belirtildi.
Hava Forum yaptığı uyarıda, "Yarın asfalt/yer sıcaklığı 50 dereceye ulaşacak. Yerden suratımıza bir sıcak vuracak" ifadesine yer verildi.
İşte megakentin bazı ilçelerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar:
- Ümraniye 40°
- Şişli 40°
- Eyüp 39°
- Üsküdar 38°
Çarşamba günü beklenen zirve sıcaklıklar şöyle:
Şanlıurfa 43°
Kocaeli 41°
İzmir 40°
İstanbul 39°
Bursa 39°
Sakarya 39°
Ankara 37°
Adana 35°
Antalya 33°
Mersin 31°
AKOM'dan yapılan uyarıda ise şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul'da hafta boyunca açık (güneşli) gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların yarına (Çarşamba) kadar 33-36 derece arasında mevsim normallerinde üzerinde olacağı tahmin edilmektedir"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin yayınladığı raporda göre; İstanbul 35, Kocaeli 40, Edirne 40, Manisa 41, Bursa 40, Balıkesir 41 derece olacak.
Son Dakika › Yaşam › Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak - Son Dakika
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