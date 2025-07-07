Erikli Sahilinde Köpekbalığı Görüntülendi

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli sahili açıklarında balıkçılar yüzeye çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğunda köpekbalığını cep telefonuyla görüntüledi.
Erikli sahiline açılan balıkçılar bir süre sonra yüzeye çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpekbalığını görünce, şaşkınlık yaşadı. Bir süre su yüzeyinde kalan köpekbalığı daha sonra gözden kayboldu. Balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.
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