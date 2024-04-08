New York Borsası Enflasyon Verileri Öncesi Yatay Seyirle Kapandı

New York borsası, ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü yatay seyirle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 azalarak 38.892,80 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalışla 5.202,39 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artışla 16.253,95 puana çıktı.
Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasının sıkı duruşuna işaret eden verilerin ardından pay piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izlendi.
Verilerin ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret etmesi sonucu Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla tahvil faizlerinde yükseliş görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan artışla yüzde 4,42 seviyesine çıktı.
Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ile Fed'in son toplantısına ait tutanakların piyasaların odağında olduğunu, veriler ve tutanaklardan alınacak mesajların Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini kaydetti.
Enflasyon verileri öncesi New York Fed'in bugün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin martta sabit kaldığını gösterdi.
Gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, martta değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu.
Art arda 3 aydır sabit kalan kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi, aynı dönemde yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkarken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,6'ya düştü.
Fed yetkililerinin de sözle yönlendirmeleri devam ederken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in ekonomiye zarar vermeden mevcut faiz oranını daha ne kadar uzun süre koruyabileceğini tartmasının gerektiğini ifade etti.
Öte yandan analistler, ABD'de bu hafta JP Morgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup gibi ülkenin önemli bankalarının bilançolarının da takip edileceğini, piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini belirtti.
Kurumsal tarafta ise ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un şirketin ağustosta otonom Robotaxi'yi tanıtacağını söylemesinin ardından yüzde 5'e yakın değer kazandı.
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