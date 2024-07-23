New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

New York borsası, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu ve Tesla ile Alphabet'in açıklayacağı bilançoların beklentileri etkilemesiyle düşüşle tamamlandı. Coca-Cola'nın finansal sonuçları beklentileri aşarken, Danaher, Philip Morris International ve Lockheed Martin'in hisseleri değer kazandı. Comcast ve UPS'nin hisseleri ise karışık sinyaller ve beklentilerin altında kalan gelir ve kar sonuçlarıyla düştü. General Motors'un hisseleri ise elektrikli araç projelerinin ertelenmesi haberinin etkisiyle değer kaybetti.

23.07.2024 23:47
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New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalarak 40.358,09 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 5.555,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 17.998,97 puana geriledi.

ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında hafif aşağı yönlü seyir izlendi.

Şirketlerin bilançolarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, dikkatlerin ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile büyük teknoloji şirketlerinden Alphabet'in piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançolarında olduğunu kaydetti.

Bilançoların açıklanması öncesi Tesla'nın hisseleri yüzde 2,04 gerilerken, Alphabet'in hisseleri yüzde 0,14 arttı.

Bugün bilançolarını açıklayan firmalardan Coca-Cola'nın hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının yılın ikinci çeyreğinde beklentileri aşması ve bu yıla ilişkin gelir tahminleri yükseltmesi sonrası yüzde 0,3 arttı.

Danaher'in hisseleri güçlü gelen finansal sonuçlarının etkisiyle yüzde 5,3 artarken, Philip Morris International'ın hisseleri, şirketin karının 3 aylık dönemde yüzde 34 artmasının ardından yüzde 2,1 yükseldi.

Lockheed Martin'in hisseleri de finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 5,6 değer kazandı.

Comcast'in hisseleri ise bilançosundan alınan karışık sinyaller nedeniyle yüzde 2,5 değer kaybederken, UPS'nin hisseleri şirketin gelir ve karının ikinci çeyrekte beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 12 düştü.

General Motors'un (GM) hisseleri de finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın elektrikli araçlara ilişkin bazı projelerini erteleyeceğini duyurmasının ardından yüzde 6,4 değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

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