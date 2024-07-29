New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gününü Tamamladı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gününü Tamamladı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı, yoğun makroekonomik veri takvimi ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının takip edileceği haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalışla 40.539,93 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 5.463,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artarak 17.370,33 puana çıktı. Fed'in bu hafta faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken analistler, enflasyon ve iş gücü piyasasındaki gelişmelerin, eylül ayındaki bir sonraki toplantıda faiz indiriminin mümkün olduğunun sinyalinin verilmesine olanak sağlayabileceğini belirtti. Yoğun makroekonomik veri takvimi de bu hafta yatırımcıların odağında yer alırken analistler, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti. ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un yarın, Meta'nın çarşamba, Apple ve Amazon'un ise perşembe günü açıklanacak finansal sonuçları takip edilecek. Teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçların hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

29.07.2024 23:51
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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı, yoğun makroekonomik veri takvimi ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının takip edileceği haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalışla 40.539,93 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 5.463,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artarak 17.370,33 puana çıktı.

ABD'de yatırımcıların dikkatleri Fed'in yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrilirken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Fed'in bu hafta faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken analistler, enflasyon ve iş gücü piyasasındaki gelişmelerin, eylül ayındaki bir sonraki toplantıda faiz indiriminin mümkün olduğunun sinyalinin verilmesine olanak sağlayabileceğini belirtti.

Analistler, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini aktardı.

Yoğun makroekonomik veri takvimi de bu hafta yatırımcıların odağında yer alırken analistler, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti.

Öte yandan, bilanço sezonu da yoğun şekilde devam ederken, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un yarın, Meta'nın çarşamba, Apple ve Amazon'un ise perşembe günü açıklanacak finansal sonuçları takip edilecek.

Analistler, teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçların hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Bugün bilançosunu açıklayan ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri ise şirketin satışlarının bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetmesi, gelir ve karının da beklentilerin altına kalmasına karşın yüzde 3,7 yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York Borsası Karışık Seyirle İşlem Gününü Tamamladı - Son Dakika

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