New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından alınan sinyaller ve enflasyon verileriyle karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi düşerken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor tazeledi. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilerin altında artış gösterdi ve enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret etti. Broadcom, Nvidia ve Tesla gibi şirketlerin hisseleri ise değer kazandı.

13.06.2024 23:41
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New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 azalarak 38.647,10 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.433,74 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,33 artarak 17.665,90 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü toplantısından alınan sinyallerle pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından dün para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıklayan Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Karar metninde enflasyon hedefine doğru "ılımlı" bir ilerleme kaydedildiği belirtilirken, Fed'in gelecek dönemdeki projeksiyonuna ilişkin işaretler veren "nokta grafiği" bankanın bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapabileceğini ortaya koydu.

ABD'de bugün açıklanan veriler ise tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonunun da beklentilerin altında gerçekleştiğini gösterdi.

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Enflasyonist baskıların daha da hafiflediğine işaret eden verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüşünü sürdürerek yüzde 4,23'e geriledi.

Kurumsal tarafta ise Broadcom'un hisseleri, yapay zeka çiplerine yönelik gelir tahminlerini artırmasının ve hisse bölünmesine gitmesinin ardından yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri de yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerinin değeri de hissedarların şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un 56 milyar dolarlık maaş paketini ve Teksas'a taşınma planlarını onaylayacağının duyurulmasının ardından yüzde 3'e yakın arttı.

Kaynak: AA

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