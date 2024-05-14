New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artışla 39.558,11 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artarak 5.246,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 kazançla 16.511,18 puana yükseldi. ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

14.05.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artışla 39.558,11 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artarak 5.246,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 kazançla 16.511,18 puana yükseldi.

ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Ülkede ÜFE nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde yükseldi.

Analistler, nisana ait manşet verilerin yüksek geldiğini ancak marta ait verilerin aşağı yönlü revize edildiğini belirtti.

Fed Başkanı Powell da bugün yaptığı açıklamalarda, ÜFE'de manşet verilerin yüksek olduğunu ancak önceki verilerin aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, verileri "karışık" olarak nitelendirdi.

Enflasyonu hedefe düşürmenin "sorunsuz bir yol" olmasını beklemediklerine işaret eden Powell, son dönemde yüksek gelen verilerin sabırlı olunması ve kısıtlayıcı para politikasının işini yapmasına izin verilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkati çekerek, "Elimizdeki verilere dayanarak yapacağımız bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum. Politika faizini mevcut seviyesinde tutabileceğimiz bir yerde olacağımızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Analistler, dikkatlerin yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildiğini, enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Home Depot'un hisseleri, bu yılın ilk çeyreğinde şirketin gelirinde yaşanan düşüş sonrası yüzde 0,11 değer kaybetti.

Öte yandan, dün "Roaring Kitty" adlı Reddit kullanıcısı ve bireysel yatırımcı Keith Gill'in yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yapmasını takiben yükselişe geçen ABD'li video oyun satıcısı GameStop'ın hisseleri bugün de yüzde 60'ın üzerinde değer kazandı.

Sosyal medya aracılığıyla yatırımcılar arasında popülerlik kazanan ve "Meme Stock" olarak adlandırılan hisselerden AMC'nin hisseleri de yüzde 31'in üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:34:49. #1.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement