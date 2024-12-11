New York'ta 25 Göçmen Barınağı Kapatılıyor

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NEW YORK, 11 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde sığınmacı sayısının bir yıldan uzun süredir en düşük seviyeye gerilemesiyle 25 göçmen barınağı kapatılacak.

New York Belediye Başkanı Eric Adams salı günü Brooklyn'deki Floyd Bennett Havalimanı'nda bulunan tartışmalı tesis de dahil olmak üzere barınakların mart ayına kadar kapatılacağını duyurdu. 31 Ekim itibarıyla şehirde ve eyaletin başka yerlerinde 59.030 kişinin barındığı 212 göçmen barınağı bulunuyordu.

Adams, "Bu süreçte daha fazla tesisi birleştirip kapatmaya ve vergi mükelleflerinin parasını koruyacak fırsatlar aramaya devam edeceğiz" dedi.

Bloomberg News, söz konusu hamlenin, "başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın kayıtsız göçmenleri toplu sınır dışı etme sözü verdiği seçim kampanyasının ardından göreve gelmeye hazırlandığı bir dönemde" gerçekleştiğine dikkat çekti.

Adams, Trump'ın planlarını eleştirmekle birlikte, seçimden sonra yaptığı açıklamada, şiddet eylemlerini tekrarlayan suçluların sınır dışı edilmesi konusunda yeni başkanla işbirliği yapmaya açık olduğunu söylemişti.