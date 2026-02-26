NEW YORK, 26 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla düzenlenen konserde performans sergileyen New York Filarmoni Orkestrası, 25 Şubat 2026.
New York Filarmoni Orkestrası çarşamba günü David Geffen Salonu'nda Çin Yeni Yılı dolayısıyla bir konser verdi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › New York'ta Çin Yeni Yılı Konseri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?