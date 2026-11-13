New York'ta çöken binada 8 kişi öldü, en az 17 kişi yaralandı

NEW YORK, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde çöken binanın enkazında çalışan kurtarma ekipleri, 11 Kasım 2026.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kentte çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, en az 17 kişi de yaralandı. Mamdani, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. (Xinhua/Zhang Fengguo)