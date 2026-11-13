New York'ta çöken binada 8 kişi öldü, en az 17 kişi yaralandı

New York'ta çöken binada 8 kişi öldü, en az 17 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, X'teki açıklamasında kentte çöken binada ölü sayısının 8'e çıktığını, en az 17 kişinin de yaralandığını bildirdi. Mamdani, enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
NEW YORK, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde çöken binanın enkazında çalışan kurtarma ekipleri, 11 Kasım 2026.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kentte çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, en az 17 kişi de yaralandı. Mamdani, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. (Xinhua/Zhang Fengguo)
Kaynak: Xinhua
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