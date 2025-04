New York'ta Helikopter Kazası: 6 Ölü

NEW YORK, 11 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü. New York Belediye Başkanı Eric Adams perşembe günü öğleden sonra Manhattan'daki 40 numaralı rıhtım yakınlarında düşen helikopterdeki 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

New York Polis Departmanı Komiseri Jessica Tisch, helikopterde bir pilotun yanı sıra 2'si yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğunu, bunlardan 4'ünün olay yerinde, 2'sinin ise hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Helikopterdeki 5 yolcunun İspanya'dan gelen turistler olduğu bildirildi.

Tisch, New Jersey kıyı şeridi boyunca ilerlemek üzere George Washington Köprüsü'nden dönen helikopterin bundan kısa süre sonra kontrolden çıktığını, kazanın nedeniyle ilgili soruşturmanınsa devam ettiğini belirtti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre ticari ve devlet havacılığında yaygın olarak kullanılan Bell 206 tipi helikopter, yerel saatle 15.15 sıralarında düşmeden önce havada ikiye ayrıldı.

Bu kaza, 2018'den bu yana New York bölgesinde meydana gelen ve en çok can kaybının yaşandığı helikopter kazası olarak kayıtlara geçti.