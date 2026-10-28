New York'ta ICE karşıtı eylemciler Brooklyn Köprüsü'nde oturma eylemi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

New York'ta ICE karşıtı eylemciler Brooklyn Köprüsü'nde oturma eylemi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'ta ICE'ı protesto eden göstericiler Brooklyn Köprüsü'nde oturma eylemi yapıp köprünün bir kısmını trafiğe kapattı. Ellerinde 'Bize ateş etmeyi kesin' yazılı döviz taşıyan göstericilerin polisçe kelepçelendiği görüntüler kameralara yansıdı.

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesini (ICE) protesto eden göstericiler, New York'taki Brooklyn Köprüsü'nü kısmen trafiğe kapatarak eylem yaptı.

ABD'de bir grup gösterici, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesini protesto amacıyla Brooklyn Köprüsü'nde bir araya geldi.

Oturma eylemi yapan göstericiler, protesto kapsamında Brooklyn Köprüsü'nün bir kısmını trafiğe kapattı.

Ellerinde, "Bize ateş etmeyi kesin" yazılı döviz taşıyan göstericilerin polis tarafından kelepçelendiği görüntüler de kameralarca kaydedildi.

???????- ICE görevlilerinin güç kullanımı eleştirilerin hedefinde

ICE görevlilerinin son aylarda ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan silahlı müdahaleleri ülke genelinde büyük tepki topluyor.

Temmuzda Texas eyaletinin Houston kentinde 52 yaşındaki Lorenzo Salgado Araujo, aynı ay Maine eyaletinde 25 yaşındaki Kolombiya vatandaşı Johan Sebastian Duran Guerrero, ICE memurlarınca vurularak öldürülmüştü.

Ocakta ise Minnesota eyaletinde Alex Pretti ve Renee Good'un ICE'ın silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesi de ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: AA
BrooklynNew YorkGüncelDövizDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Yok böyle şans Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu Yok böyle şans! Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Trabzon’da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
20:51
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 23:03:46. #.0.3#
SON DAKİKA: New York'ta ICE karşıtı eylemciler Brooklyn Köprüsü'nde oturma eylemi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android