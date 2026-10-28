New York'ta ICE karşıtı eylemciler Brooklyn Köprüsü'nde oturma eylemi yaptı

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesini (ICE) protesto eden göstericiler, New York'taki Brooklyn Köprüsü'nü kısmen trafiğe kapatarak eylem yaptı.

ABD'de bir grup gösterici, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesini protesto amacıyla Brooklyn Köprüsü'nde bir araya geldi.

Oturma eylemi yapan göstericiler, protesto kapsamında Brooklyn Köprüsü'nün bir kısmını trafiğe kapattı.

Ellerinde, "Bize ateş etmeyi kesin" yazılı döviz taşıyan göstericilerin polis tarafından kelepçelendiği görüntüler de kameralarca kaydedildi.

???????- ICE görevlilerinin güç kullanımı eleştirilerin hedefinde

ICE görevlilerinin son aylarda ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan silahlı müdahaleleri ülke genelinde büyük tepki topluyor.

Temmuzda Texas eyaletinin Houston kentinde 52 yaşındaki Lorenzo Salgado Araujo, aynı ay Maine eyaletinde 25 yaşındaki Kolombiya vatandaşı Johan Sebastian Duran Guerrero, ICE memurlarınca vurularak öldürülmüştü.

Ocakta ise Minnesota eyaletinde Alex Pretti ve Renee Good'un ICE'ın silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesi de ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.