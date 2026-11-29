NEW YORK, 29 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde geleneksel Şükran Günü geçit töreni düzenlendi.

Planlanan tarihten iki gün sonra, cumartesi günü düzenlenen 100. Macy's Şükran Günü Geçit Töreni, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişiyi bir araya getirdi.