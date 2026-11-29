New York'ta iki gün gecikmeli 100. Macy's geçidi milyonları buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
New York'ta iki gün gecikmeyle cumartesi günü düzenlenen 100. Macy's Şükran Günü Geçit Töreni milyonlarca kişiyi bir araya getirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen kalabalık, iki günlük gecikmeye rağmen törene yoğun ilgi gösterdi.
NEW YORK, 29 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde geleneksel Şükran Günü geçit töreni düzenlendi.
Planlanan tarihten iki gün sonra, cumartesi günü düzenlenen 100. Macy's Şükran Günü Geçit Töreni, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişiyi bir araya getirdi.
Kaynak: Xinhua
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