New York'ta Müslüman Karşıtı Gösteride Arbede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York'ta Müslüman Karşıtı Gösteride Arbede

07.03.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müslüman karşıtı gösteride sis bombası atıldı, gerginlik yaşandı, polis müdahale etti.

NEW ABD'nin New York kentinde düzenlenen Müslüman karşıtı gösteride sis bombası atıldı.

Daha önce Müslüman toplumunun yaşadığı bölgelerde Kur'an-ı Kerim yakma girişimiyle gündeme gelen Jake Lang isimli kişi, New York Belediye Başkanlığı konutu önünde gösteri düzenledi.

Manhattan'daki konutun önünde bir araya gelen Müslüman karşıtı gruba, civarda toplanan karşı bir grup tepki gösterdi.

Gruplar arasında arbede yaşanırken, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Müslüman karşıtı gruptan biri, gazetecilerin bulunduğu yere tekbir getirerek sis bombası attı.

New York Polisi, sis bombası atan kişiyi hızlıca gözaltına alırken, gruplar arasında çıkan gerginlik ve arbedeyi yatıştırmak için iki taraftan da bazı kişilerin gözaltına alındığı görüldü.

Jake Lang, ABD Başkanı Donald Trump'ın affettiği 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışan isimler arasında yer alıyor.

Müslüman karşıtı gösterileri ve Kur'an-i Kerim'i yakma girişimleri ile bilinen Lang, ABD medyası tarafından, "provokatör ve kışkırtıcı" olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

New York, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Müslüman Karşıtı Gösteride Arbede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu
Irak’ta otele saldırı Yangın çıktı Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı

22:04
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbi bitmeden olay hamle
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
21:18
İran, Dubai Marina Kulesi’ni vurdu
İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 22:29:25. #.0.4#
SON DAKİKA: New York'ta Müslüman Karşıtı Gösteride Arbede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.