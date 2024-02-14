New York'ta Son İki Yılın En Fazla Kar Yağışı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New York'ta Son İki Yılın En Fazla Kar Yağışı Gerçekleşti

New York\'ta Son İki Yılın En Fazla Kar Yağışı Gerçekleşti

ABD'nin kuzeydoğu kesimlerindeki hava şartları, New York'ta son iki yılın en fazla kar yağışına neden oldu. New York Şehri'nin en büyük parkı Central Park'ta kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı. Manhattan sokakları, kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle boş kaldı. New York Belediyesi, önlem olarak karları taşıyarak tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı, diğer eyaletlerde de etkili oldu ve otoyollarda trafik durma noktasına geldi.

14.02.2024 02:11  Güncelleme: 02:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin kuzeydoğu kesimlerinde hava şartları hayatı olumsuz etkiledi, New York'ta son iki yılın en fazla kar yağışı gerçekleşti.

New York Şehri'nin en büyük parkı Central Park'ta kar kalınlığı kısa sürede 8 santimetreye ulaştı, bu 2022'den bu yana en fazla kar yağışı oldu.

Gün içinde nüfusu yaklaşık 10 milyonu bulan Manhattan adasının sokakları, öğle saatlerine kadar etkisini devam ettiren kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle boş kaldı.

Bir gün önceden büyük önlemler alındığını açıklayan New York Belediyesi, gün boyu biriken karları araçlarla taşıyarak, buzlanmayı engellemek için tuzlama çalışması yaptı.

Anadolu Ajansının dron görüntülerinde, yeşilliğiyle bilinen Central Park'ın beyaza büründüğü görülürken, Ulusal Hava Durumu Servisi, Manhattan'an kuzeyinde kalan Hudson Vadisi'nin bazı bölgelerinde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Sayıları az da olsa kara rağmen Central parkta kayan, bisiklet süren, fotoğraf çeken, koşan şehir sakinleri ve turistleri gezdiren bisiklet işçilerinin olduğu görüldü.

Kar yağışı, New York'un dışında, New Jersey, Pensilvanya, Connecticut ve Massachussetts eyaletlerinde de etkili oldu, eyaletler arası otoyollarda trafik durma noktasına geldi.

Yetkililer, Pensilvanya'nın bazı bölgelerinde kar kalınlığının 38 santimetrenin üzerine çıktığını belirtti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Central Park, Manhattan, New York, Ulaşım, Doğal Afet, Hava Durumu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Son İki Yılın En Fazla Kar Yağışı Gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 02:25:27. #1.13#
SON DAKİKA: New York'ta Son İki Yılın En Fazla Kar Yağışı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement