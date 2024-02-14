New York\'ta Son İki Yılın En Fazla Kar Yağışı Gerçekleşti

NEW ABD'nin kuzeydoğu kesimlerinde hava şartları hayatı olumsuz etkiledi, New York'ta son iki yılın en fazla kar yağışı gerçekleşti.
New York Şehri'nin en büyük parkı Central Park'ta kar kalınlığı kısa sürede 8 santimetreye ulaştı, bu 2022'den bu yana en fazla kar yağışı oldu.
Gün içinde nüfusu yaklaşık 10 milyonu bulan Manhattan adasının sokakları, öğle saatlerine kadar etkisini devam ettiren kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle boş kaldı.
Bir gün önceden büyük önlemler alındığını açıklayan New York Belediyesi, gün boyu biriken karları araçlarla taşıyarak, buzlanmayı engellemek için tuzlama çalışması yaptı.
Anadolu Ajansının dron görüntülerinde, yeşilliğiyle bilinen Central Park'ın beyaza büründüğü görülürken, Ulusal Hava Durumu Servisi, Manhattan'an kuzeyinde kalan Hudson Vadisi'nin bazı bölgelerinde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı bilgisini paylaştı.
Sayıları az da olsa kara rağmen Central parkta kayan, bisiklet süren, fotoğraf çeken, koşan şehir sakinleri ve turistleri gezdiren bisiklet işçilerinin olduğu görüldü.
Kar yağışı, New York'un dışında, New Jersey, Pensilvanya, Connecticut ve Massachussetts eyaletlerinde de etkili oldu, eyaletler arası otoyollarda trafik durma noktasına geldi.
Yetkililer, Pensilvanya'nın bazı bölgelerinde kar kalınlığının 38 santimetrenin üzerine çıktığını belirtti.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, ''Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar.'' ifadeleri akıllara geldi.
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