New York'ta Trafik Yoğunluğu Ücreti Uygulaması Başladı - Son Dakika
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New York'ta Trafik Yoğunluğu Ücreti Uygulaması Başladı

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New York, 9 dolarlık trafik yoğunluğu ücreti ile Manhattan'daki yoğun trafik sorununu çözmeyi hedefliyor.

06.01.2025 20:21
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- New York'ta "trafik yoğunluğu ücreti" uygulaması başladı

NEW YORK - ABD'de araçlar için 9 dolarlık trafik yoğunluğu ücreti uygulaması, ilk kez New York'ta uygulanmaya başladı.

ABD'de New York kenti araçlar için "trafik yoğunluğu ücreti" uygulamasına geçen ilk kent oldu. New York'ta Manhattan'ın yoğun trafik sorununu çözmeyi amaçlayan uygulama detaylarıyla dikkat çekiyor. Uygulama Manhattan'da 60. Cadde'nin güneyinden başlayarak, Hudson Nehri kıyısındaki Lincoln, Holland ve Hugh L. Carey tünellerini; Queensboro Köprüsü, Queens Midtown Tüneli, Williamsburg, Manhattan ve Brooklyn köprülerini kapsıyor. Günün en yoğun saatlerinde araçlarıyla bu bölgelere girmek isteyenler 9 dolar, diğer saatlerde de 2,25 dolar ödeyecek. Bu bölgeye giren tüm sürücüler, ilgili tünel ve köprülerden geçtiklerinde ücret ödeyecek. Bronx ve Yukarı Manhattan'dan gelenler ise 60. Cadde'ye ulaştıklarında ücret ödeyecek. FDR Drive ve West Side Highway gibi ana arter yollar, şehir içine giriş yapılmadığı sürece ücretlendirme dışında bırakılacak.

Ücret tarifesi nasıl işleyecek?

Ücretlendirme hafta içi 05.00-21.00, hafta sonu ise 09.00- 21.00 saatleri arasında uygulanacak. Bölge sakinleri, yalnızca bölgeden çıkıp tekrar girdiklerinde ücret ödeyecek. Bölge içinde seyahat veya park etmek için ek bir ücret alınmayacak. Brooklyn Köprüsü'nü FDR Drive'ın kuzeyine bağlayan yollar ücretsiz olacak, ancak güney yönüne girişlerde ücret uygulanacak. Queens Midtown Tüneli ve Queensboro Köprüsü çevresinde bölgeye giriş yapan sürücüler ücretlendirilecek, ancak belirli istisnalar bulunuyor.

Trump'tan sert tepki

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, bu düzenlemeye şiddetle karşı çıkan isimler arasında yer aldı. Trump, başkanlık görevine başlamasına 2 hafta kala yaptığı açıklamada uygulamayı iptal edeceği sözünü verdi. Ancak göreve geldiğinde bunu yapıp yapmayacağı henüz net değil. Trump, uygulamanın New York'un ekonomik çekiciliğini azaltacağını ve işletmeleri şehirden uzaklaştıracağını savunarak, "Bu sadece büyük bir vergi değil, aynı zamanda sürüş ve kişisel rezervasyon açısından son derece sakıncalı bir uygulama" dedi.

Vali Hochul ve ücret politikası

New York'un Demokrat Valisi Kathy Hochul, başlangıç olarak 15 dolar olarak belirlenen geçiş ücretini seçimlerin yaklaştığı dönemde 9 dolara indirme kararı aldı. Hochul, bu kararın siyasi bir hamle olmadığını, yalnızca 15 doların yüksek olduğunu belirtti.

Ücretlendirme programları Londra, Stockholm ve Singapur'da da uygulanıyor

Dünyanın birçok büyük şehrinde trafik yoğunluğunu azaltmak için benzer ücretlendirme programları uygulanıyor. Londra, Stockholm ve Singapur gibi şehirlerde bu sistem başarıyla işliyor. Halk başlangıçta uygulamaya karşı tepki gösterirken, zamanla trafik yoğunluğunun azalmasıyla hava kirliliği ve toplu taşıma kullanımı üzerindeki olumlu etkilerle desteğin arttığı ifade ediliyor. New York'ta ise bu uygulama ABD için bir ilk olma özelliği taşıyor. Uygulamayı destekleyenler bu programın zamanla şehirdeki yaşam kalitesini artıracağını ve ekonomik katkılar sağlayacağını savunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel New York'ta Trafik Yoğunluğu Ücreti Uygulaması Başladı - Son Dakika

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