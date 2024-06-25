New York'ta Türk Lezzetleri Resepsiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New York'ta Türk Lezzetleri Resepsiyonu

New York\'ta Türk Lezzetleri Resepsiyonu

New York Türkevi'nde düzenlenen resepsiyonda, Türk mutfağından çeşitli ürünleri tatma fırsatı bulan yabancı misafirler, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de katıldığı bir etkinlikte bir araya geldi. Davetlilere Türk mutfağına ait ikramlar sunulurken, Türk gıda üreticileri de misafirlerin sorularını cevapladı. Dünyaca ünlü şefler ise Türk gıda ürünlerinin yetiştirilmesinden servise hazırlanması ve sunumuna kadar olan süreç hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

25.06.2024 06:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York'taki Türk Lezzetleri Resepsiyonu'nda yabancı misafirler Türk mutfağından çeşitli ürünleri tatma fırsatı buldu.

New York Türkevi'nde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra gıda endüstrisi temsilcileri, iş insanları ve diğer ülke diplomatlarından oluşan davetliler katıldı.

Türkiye'den ABD'ye gıda ihracatını artırmak için düzenlenen resepsiyonda, Türk Mutfağı Haftası kutlanırken misafirlere Türk mutfağına ait ikramlarda bulunuldu.

Türk tahıl, zeytinyağı, meyve ve sebze ile deniz ürünleri üreticileri, davetlilerin sorularını cevapladı.

Ayrıca, "Türk Lezzet Elçileri" olarak anılan dünyaca ünlü şefler Tom J. Macrina, Reimund Pitz, Greg Matchett, davetlilere, Türk gıda ürünlerinin yetiştirilmesinden servise hazırlanması ve sunumuna kadarki sürece ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Kaynak: AA

New York, Türkevi, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Türk Lezzetleri Resepsiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı Benzine 2 TL, motorine 1,68 TL zam yapıldı
23:28 Tekbir getiren grup, İstanbul’daki Zorlu Center’ı bastı Tekbir getiren grup, İstanbul'daki Zorlu Center'ı bastı
22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
23:50 EURO 2024’te akılalmaz maç İtalya, son saniye golüyle turladı EURO 2024'te akılalmaz maç! İtalya, son saniye golüyle turladı
23:48 Arnavutluk’u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16’ya yükseldi Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya, puan kaybetmeden son 16'ya yükseldi
23:10 Hiç de göründüğü gibi değilmiş İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası Hiç de göründüğü gibi değilmiş! İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası
22:51 ABD, donattığı terör örgütü PKKYPG’nin, çocukları silah altına almasını resmi olarak belgeledi ABD, donattığı terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukları silah altına almasını resmi olarak belgeledi
22:47 Mersin’de korkunç olay Dede torunlarının gözü önünde başından vuruldu Mersin'de korkunç olay! Dede torunlarının gözü önünde başından vuruldu
22:09 Erzurum’da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti
21:50 Tırdan düşen piknik tüpü kazaya neden oldu Ölü ve yaralılar var Tırdan düşen piknik tüpü kazaya neden oldu! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2024 07:05:32. #1.12#
SON DAKİKA: New York'ta Türk Lezzetleri Resepsiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement