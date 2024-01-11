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New York'ta yasa dışı tüneller bulunan sinagog ve binalar tahliye edilecek - Son Dakika
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New York'ta yasa dışı tüneller bulunan sinagog ve binalar tahliye edilecek

New York Belediyesi, yasa dışı şekilde inşa edilmiş tünellerin bulunduğu sinagog ve bazı binalara yönelik tahliye kararı aldı. İskan Dairesi Basın Sözcüsü, tünellerin sinagogun arkasındaki binada yapısal sorunlara yol açtığını ve tahliye kararı alındığını belirtti. Tünellerde moloz, pislik ve bazı aletler bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Tahliye işleminin ardından binalarda güçlendirme çalışmaları yapılacak.

New York\'ta yasa dışı tüneller bulunan sinagog ve binalar tahliye edilecek
11.01.2024 - 12:53,  Güncelleme: 12:55
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NEW ABD'de New York Belediyesi, altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tünellerin bulunduğu sinagog ve bazı binalara yönelik tahliye kararı aldı.

New York Belediyesi İskan Dairesi Basın Sözcüsü Andrew Rudansky, haber ajansı The Associated Press'e yaptığı açıklamada, geniş kapsamlı incelemelerin ardından tünellerin üstündeki sinagog ve çevresindeki bazı binaların güvenlik gerekçesiyle tahliye edileceğini duyurdu.

Rudansky, tünellerin sinagogun arkasındaki iki katlı bir binada yapısal sorunlara yol açtığı ve söz konusu bina için de tahliye kararı alındığını ifade etti.

Sinagogun ve bazı binaların altındaki tünellerin yasa dışı olarak açıldığını vurgulayan sözcü, bu tünellerde moloz, pislik ve bazı aletler bulunduğu bilgisini paylaştı.

Rudansky ayrıca tahliye işleminin uygulanmasının ardından binalarda güçlendirme çalışmaları yapılacağını kaydetti.

New York'ta sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığı ortaya çıktı

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğu tespit edilmişti.

Polis, mukavemet gösteren çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin Kovid-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürülmüştü.

Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: New York'ta yasa dışı tüneller bulunan sinagog ve binalar tahliye edilecek - Son Dakika
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