Newark Belediye Başkanı ICE Merkezinde Gözaltına Alındı

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, yeni açılan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) merkezini denetlemek isteyen Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka, gözaltına alındı.

Baraka, Newark'ta açılmasına karşı olduklarını belirttiği ICE merkezinde, yanındaki yetkililerle birlikte denetim yapmak isteyince ICE polisi ile tartışma yaşadı.

New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, X hesabından yaptığı paylaşımda, Baraka'nın ICE merkezine izinsiz girdiğini ve İç Güvenlik Polisi'nin merkezden çıkması yönündeki birçok uyarısını görmezden geldiğini aktardı.

Habba, Baraka için, "O, isteyerek yasayı hiçe saymayı seçti. Bu eyalette bunlara müsaade edilmeyecek. Gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

New Jersey'in Demokrat Valisi Phil Murphy, konuyla ilgili açıklamasında, Baraka'nın haksız tutuklanmasından dolayı öfkelendiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanı Baraka, her zaman en savunmasız komşularımız için mücadele eden örnek bir kamu görevlisidir. Federal kolluk kuvvetleri tarafından derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum."

Belediye Başkanı Baraka, daha önce kamuoyuyla, gözaltı merkezinin faaliyet göstermek için uygun izinlere sahip olmadığı yönündeki iddiaları paylaşmıştı.