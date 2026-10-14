Nexans'ın GSI için Yunanistan'a başvurduğu iddia edildi, MSB uyardı - Son Dakika
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Nexans'ın GSI için Yunanistan'a başvurduğu iddia edildi, MSB uyardı

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Yunan basınına göre Nexans, GSI projesi kapsamında uluslararası sularda faaliyete başlamak üzere Yunanistan'a başvurdu. Başvurunun 15 gün içinde sonuçlandırılması ve izin çıkarsa NAVTEX yayımlanması öngörülüyor; MSB ise kıta sahanlığında izinsiz faaliyete izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında planlanan elektrik bağlantısı projesini (GSI) üstlenen Fransız firması Nexans'ın, uluslararası sularda faaliyete başlamak üzere Yunan makamlarına başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

Yunanistan basınında yer alan habere göre, Fransız şirketi Nexans, GSI projesi için uluslararası sularda faaliyetlere başlamak üzere Yunanistan'ın Deniz Araştırmaları İzinleri Verme Komitesine başvuru yaptı.

Başvurunun incelenerek nihai kararın 15 gün içinde verilmesi, iznin çıkması halinde Yunanistan'ın ilgili çalışmalar için NAVTEX mesajı yayımlaması öngörülüyor.

Yapılan başvuruya göre, projeye ilişkin çalışmaları Fransız bayrağı taşıyacak olan "Abeille Marengo" isimli gemi yürütecek.

Nexans firması, projenin deniz tabanı altı araştırması için Next Geosolutions Europe SpA firmasını görevlendirecek.

Milli Savunma Bakanlığının konu hakkındaki açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 1 Ekim'deki haftalık basın bilgilendirme toplantısında, uluslararası hukuk uyarınca Türkiye'nin kıta sahanlığında icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan Türkiye ile önceden koordine edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Aktürk, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere (BM) deklare ettiği kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığında izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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