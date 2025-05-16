Nezaket Azizoğlu: 30 Yıldır Şefkatle Hastalara Hizmet

Hakkari Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Nezaket Azizoğlu, kentte 30 yıldır şefkatle yaklaştığı hastaların sağlığına kavuşması için çaba gösteriyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle okuduğu Hakkari Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü'nden 1994'te mezun olduktan bir yıl sonra göreve başlayan 48 yaşındaki Azizoğlu, Merzan Mahallesi'ndeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda 10 yıl çalıştı.

Ardından görevlendirildiği Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde 2 yıl çalışan 3 çocuk annesi Azizoğlu, daha sonra geçtiği kardiyoloji servisinde 18 yıldır sorumlu hemşire olarak mesleğini sürdürüyor.

Burada tedavi görenlerin iyileşmesi için meslektaşlarıyla fedakarca görev yapan Azizoğlu, kontrollerini sağladığı hastalarla yakından ilgilenip tedavi süreçlerine destek oluyor.

Hastalara gösterdiği güler yüzü ve şefkatli yaklaşımıyla takdir toplayan Azizoğlu, AA muhabirine, ailesinin desteğiyle eğitim gördüğü liseden mezun olduktan bir yıl sonra göreve başladığını söyledi.

Mesleğini ilk günkü heyecanla yaptığını belirten Azizoğlu, "Her zaman empati duygusuyla hareket ediyorum. Kendimi başkasının yerine koyuyorum. Hastalarıma o şekilde yaklaşıyorum. 10 yıl Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda çalıştım. Daha sonra hastanede çalışmak istedim. Hastanede de 2 yıl acil serviste çalıştım. Bu süreçte hastaları il dışına götürüp getiriyorduk. Ardından kardiyoloji servisine geçtim." dedi.

Mesleğini ilk günkü aşkla sürdürdüğünü anlatan Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın sağlığına kavuşması için bize ihtiyaçları var. Tüm meslektaşlarımızla hastalarımızın bir an önce iyileşmesi için hizmet sunuyoruz. İşimiz ne kadar yoğun olsa da elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımıza güler yüzle yaklaşıyoruz. Hemşirelik çok güzel ve kutsal bir meslek. Görev süresince her koşulda vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini ulaştırmak için çaba içinde oldum. Bulunduğumuz servis de önemli bir yer. Burada anjiyo ünitesinin kurulması çok önemlidir. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Doktorlarımız da çok iyi."