Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, eski sanayi sitesi esnafını belediyede konuk etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında dönüştürülen sanayi sitesi esnafını Belediye Meclis Salonu'nda ağırladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, Niğde Kalesi ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi ile Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi'nin devam ettiğini belirtti.
Projeler kapsamında hiçbir vatandaş ve esnafı mağdur etmediklerini aktaran Özdemir, "Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında kriterlere uyan esnafa yeni sanayi sitesi alanında 120 ve 60 metrekarelik iş yerleri inşa ettik. İş yerleri yıkılan esnafımızı, yeni sanayi sitesindeki iş yerlerine taşıdık. Eski Sanayi Sitesi'nde kiracı konumunda olan esnafımız için de yeni iş yerleri yaptırdık, böylece hiçbir esnafımızı mağdur etmedik." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Niğde Belediye Başkanı, eski sanayi sitesi esnafını ağırladı - Son Dakika
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.
Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı. Çift yıllar önce açtıkları davadan, tazminat kazandı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin durumuna dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay toplama girişimlerinin olmadığını ve partinin başarısı için herkesin elinden geleni yaptığını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa bunun tartışılacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde daha sağlıklı bir işleyiş olmasını isterdiğini ve aday belirlendiyse arkasında durulması gerektiğini vurguladı.
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 31 Mart yerel seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına isyan ederek "Bayraklara harcanan parayla deprem bölgesindeki eksikler tamamlansın" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?