Niğde Belediye Başkanı, güzellik merkezi işletmecileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı, güzellik merkezi işletmecileriyle bir araya geldi

Niğde Belediye Başkanı, güzellik merkezi işletmecileriyle bir araya geldi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentte faaliyet gösteren güzellik merkezi işletmecileri ve kadın kuaförleriyle bir araya geldi. Özdemir, buluşmada hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve katılımcıların görüş ve önerilerini alarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

14.02.2024 16:00
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentte faaliyetlerini sürdüren güzellik merkezi işletmecileri ve kadın kuaförleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Horanta Yaşam Merkezi'nde güzellik merkezi işletmecileriyle buluşan Özdemir, hayata geçirecekleri projelerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Niğde'nin dönüşmesi, gelişmesi ve güzelleşmesi adına önemli yatırımları kente kazandırdık. Niğde'yi yaşanabilir, daha güzel bir kent haline getirmek için sizlerin görüş ve önerilerini alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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