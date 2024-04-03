Niğde Belediyesi, ramazan ayının son mahalle iftarını düzenliyor

İspanyol şef Jose Andres: İsrail'in saldırısı doğrudan bir saldırıydı

İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının 'talihsiz bir hata'dan ziyade 'doğrudan bir saldırı' olduğunu belirtti. Andres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurguladı.