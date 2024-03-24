Niğde Belediyesi, sobalı evleri doğal gaza dönüştürüyor - Son Dakika
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Niğde Belediyesi, sobalı evleri doğal gaza dönüştürüyor

Niğde Belediyesi, sobalı evleri doğal gaza dönüştürüyor

Niğde Belediyesi, 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında sobalı evlerin doğal gaza dönüştürülmesi çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta 10 evin doğal gaza dönüşümü sağlanan projede, 60 konutun daha dönüşümü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projeyle hava kirliliğinin azaltılacağını ve düşük gelirli ailelerin doğal gaz kullanımına geçeceğini belirtti.

24.03.2024 14:45  Güncelleme: 14:49
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Niğde Belediyesinin "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında sobalı evlerinin doğal gaza dönüştürülmesi çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 10 evin doğal gaza dönüşümü sağlanan proje kapsamında 60 konutun daha dönüşümü gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kirliliğinin en aza indirilmesi ve hane geliri düşük olan vatandaşların konutlarında doğal gaz kullanımını sağlayacaklarını belirtti.

Kombi, petek, sıcak su dönüşümü, iç tesisat işlemlerinin maliyetinden dolayı bazı evlerin sobayla ısınmak zorunda kaldığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu durumda olan ailelerin listesini sosyal yardımlaşmadan aldık. Kendi evleri olan ancak henüz evlerinde doğal gaz dönüşümü sağlayamamış ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bu dönüşü gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle hem hava kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanacak hem de vatandaşlar kaliteli bir şekilde ısınabilecekler. Doğal gaz kullanımına geçen vatandaşlarımız ayrıca mutfak tüpü kullanmayacak, sosyal yardımlaşmadan kömür almalarına da gerek kalmayacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi, sobalı evleri doğal gaza dönüştürüyor - Son Dakika

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