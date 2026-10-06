Niğde Bor\'da motosiklet kazasında ölen 2 kardeş Altunhisar\'da cenaze töreniyle uğurlandı

Niğde Bor'da motosiklet kazasında ölen 2 kardeş Altunhisar'da cenaze töreniyle uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette hayatını kaybeden 2 kardeş, Altunhisar'da öğle namazının ardından düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve vatandaşlar katıldı; kazada ağır yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.
Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.
Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü (16) için Altunhisar ilçesinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin naaşı, Altunhisar Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, kardeşlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kazada ağır yaralanan Eda Kılınçaslan'ın (19) ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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