Niğde Bor'da ruhsatsız silah operasyonu, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Niğde'nin Bor ilçesinde bireysel silahlanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik başlattıkları çalışma kapsamında A.Ö. ve H.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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