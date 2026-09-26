Niğde Bor'da TIR ile hafif ticari aracın çarpışmasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Niğde Bor'da TIR ile hafif ticari aracın çarpışmasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Niğde Bor\'da TIR ile hafif ticari aracın çarpışmasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Niğde'nin Bor ilçesinde akşam saatlerinde mısır yüklü TIR ile hafif ticari araç çarpıştı; kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan TIR şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde mısır yüklü TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonuci 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bor-Zengen kara yolunda meydana geldi. Mustafa U. (60) yönetimindeki 06 EV 8433 plakalı mısır yüklü TIR, Kenan Karakuş'un (53) kullandığı 51 BK 393 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Kenan Karakuş ile araçta yolcu konumundaki Uğur Kılıç'ın (42) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıİncelemeJandarma3. SayfaGüncelMısırNiğdeBorSon Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Bor'da TIR ile hafif ticari aracın çarpışmasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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