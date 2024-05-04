Niğde\'de 15 olay vücut izinden aydınlatıldı

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Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince 1-30 Nisan tarihleri arasında 15 olay, vücut izinden aydınlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaptığı çalışmalarda 7 hırsızlık, 2 narkotik, 3 mala zarar verme, ölümlü trafik kazası, işyerinde ızrar, ateşli silahla tehdit ve ateş etme olmak üzere toplamda 15 olay, şüphelilerin vücut izinden aydınlatıldı, 19 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Ayrıca, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan ya da kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 8 şüpheli de parmak izinden tespit edildi.