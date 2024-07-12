Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlamaları

Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Valilik ve belediye işbirliğiyle çelenk sunumu, şehitlik ziyareti, fidan dikimi ve zirve tırmanışı gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, Akdeniz Off-Road Kupası ve fotoğraf sergisi gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek. Program kapsamında şehit Ömer Halisdemir'in kabri ziyaret edilecek, fener alayı yürüyüşü yapılacak ve demokrasi nöbeti tutulacak.

12.07.2024 14:54
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Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı etkinliklerle kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Valilik ve belediyesi işbirliğiyle 13 Temmuz'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak, Niğde Şehitliği ziyaret edilecek, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyünde şehitler anısına fidan dikilecek ve Aladağlar'a zirve tırmanışı için Sokullu Pınar'da kamp kurulacak.

14 Temmuz'da Aladağlar'daki 3562 rakımlı Karasay, 3551 rakımlı Eznevit ve 3723 rakımlı Emler zirvelerine tırmanış gerçekleştirilecek, şehitlerin anısına zirvelere Türk bayrağı dikilecek.

Öte yandan Niğde Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek "Akdeniz Off-Road Kupası" kapsamında 13 Temmuz'da kamp ateşi yakılacak, 14 Temmuz'da ise 40 pilot, 6 etapta yarışacak.

Kentte, 15 Temmuz günü Niğde Şehitliği ziyaret edilecek, Şadırvan Parkı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisi açılacak, öğle namazından önce Dışarı Cami'de Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunacak.

Saat 18.00'de 15 Temmuz'un simge isimlerinden kahraman şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde program düzenlenecek.

Kent merkezinde ise fener alayı yürüyüşü düzenlenecek, Valilik önünde demokrasi nöbeti tutulacak, şair İbrahim Sadri ve Agah sahne alacak, gece yarısı camilerde sala okunacak.

Kaynak: AA

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