Niğde'de 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kuyumcu, geçmiş tarihlerde 25 kişinin toplamda 9 milyon 116 bin lira değerinde altın, döviz ve parayı çeşitli vaatlerle alıp iade etmeyince vatandaşlar şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden kuyumcu A.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.