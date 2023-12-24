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Niğde'de 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı

Niğde'de bir kuyumcu, 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Kuyumcu, toplamda 9 milyon 116 bin lira değerinde altın, döviz ve parayı çeşitli vaatlerle alıp iade etmediği için vatandaşlar tarafından şikayet edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı. Kuyumcu tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Niğde\'de 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı
24.12.2023 - 20:33,
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Niğde'de 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kuyumcu, geçmiş tarihlerde 25 kişinin toplamda 9 milyon 116 bin lira değerinde altın, döviz ve parayı çeşitli vaatlerle alıp iade etmeyince vatandaşlar şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden kuyumcu A.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA
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