Niğde'de 3 bin 680 Dolu Makaron Ele Geçirildi
Niğde'de 3 bin 680 Dolu Makaron Ele Geçirildi

31.03.2026 20:44
Bor'da düzenlenen operasyonda Y.N. yakalanırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde polis ekipleri 3 bin 680 dolu makaron ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan arananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.N'yi yakaladı.

Yapılan aramada, 3 bin 680 dolu makaron, 100 paket kaçak ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınana şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

