Niğde'de 324 okulda 12 bin 637 öğrenci için uyum haftası başladı
Niğde'de 324 okulda 12 bin 637 öğrenci için uyum haftası başladı. İlkokul, ortaokul ve okul öncesi öğrencileri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okula adapte olacak.
Niğde'de 324 okulda 12 bin 637 öğrenci için uyum haftası başladı.
Kent genelinde, uyum haftası kapsamında ilkokul düzeyinde 146 okulda 5 bin 179 öğrenci, ortaokul düzeyinde ise 89 okulda 4 bin 927 öğrenci ders başı yaptı.
Okul öncesi eğitimde de 13 bağımsız anaokulu ile 76 okul bünyesinde eğitim gören toplam 2 bin 531 öğrenci oryantasyon sürecine katıldı.
Uyum haftası boyunca öğrencilerin okula alışmaları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak eğitim ortamına adapte olmaları amaçlanıyor.
Kaynak: AA
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