Niğde'de 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 40 litre etil alkol bulundu.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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