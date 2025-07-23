Niğde'de 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Niğde'de haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde'de son bir haftada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda kapsamında 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.K, 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.A.K, 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ç.Ç, 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.S ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.G. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.