Niğde\'de 9. kattaki daire yangınında 5 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı

Niğde'de 9. kattaki daire yangınında 5 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de 10 katlı binanın 9. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken bina sakinleri tahliye edildi, dairede hasar oluştu.
Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şahsüleyman Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı'nda bulunan 10 katlı bir binanın 9. katındaki dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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