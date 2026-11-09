Niğde\'de 9. kattan düşen kadının yaşamını yitirdiği sağlık ekiplerince belirlendi

Niğde'de 9. kattan düşen kadının yaşamını yitirdiği sağlık ekiplerince belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde İlhanlı Mahallesi'nde 9. kattaki pencereden beton zemine düşen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti, cenaze savcı incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.
Niğde'de bir apartmanın 9. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
İlhanlı Mahallesi'ndeki bir binanın 9. katındaki R.D, pencereden beton zemine düştü.
R.D'nin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze savcının incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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