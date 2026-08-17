Niğde'de Ağaç Otomobile Devrildi
Niğde'de yağış sonrası park halindeki araca ağaç devrildi, itfaiye ekibi duruma müdahale etti.
Niğde'de üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Selçuk Mahallesi Zümrüt Sokak'ta yağışın etkisiyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ağaç otomobilin üzerindem kaldırıldı.
Araçta, hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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