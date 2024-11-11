Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara aile içi ve kadına şiddeti önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro gösterimi öncesi 150 vatandaş bilgilendirildi.
Ayrıca vatandaşlara KADES uygulamasının kullanımı hakkında bilgi verildi.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Aile İçi Şiddet Bilgilendirmesi - Son Dakika
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