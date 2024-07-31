Niğde'de Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı hayatını kaybetti

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Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi.

Çukurbağ köyü Emli Vadisi'nden Aladağlar Kale Tepe bölgesinde tırmanışa geçen dört kişilik dağcı gurubunda yer alan Özkan Çorapçıoğlu (43), tırmanış esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

Diğer dağcıların ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

Çorapçıoğlu'na ulaşan sağlık ekipleri dağcının bilincinin kapalı olduğunu ve vücudunda kırık bulunduğunu tespit etti.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çorapçıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.