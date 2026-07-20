Niğde\'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı

NİĞDE'de otomobil ile ambulansın kavşakta çarpıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı, biri hasta 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolunda meydana geldi. A.G.'nin kullandığı 51 BP 793 plakalı otomobil ile M.Ü.'nün kullandığı 51 ABM 811 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen ambulanstaki 3 sağlık çalışanı ve bir hasta ile otomobil sürücüsü A.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.