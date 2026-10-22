Niğde'de başlayan misket elması hasadında bu sezon 132 bin 620 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Niğde'de başlayan misket elması hasadında bu sezon 132 bin 620 ton rekolte bekleniyor

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Niğde\'de başlayan misket elması hasadında bu sezon 132 bin 620 ton rekolte bekleniyor
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Niğde'de misket elması hasadı başladı; kent, Türkiye'nin bu üründeki ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor. Dalında kilosu 20-30 TL'den satılan ve 12 ülkeye ihraç edilen elmanda bu sezon 132 bin 620 ton rekolte bekleniyor, hasat ekim sonuna kadar devam edecek.

TÜRKİYE'de üretilen misket elmalarının yüzde 70'inin karşılandığı Niğde'de hasat başladı. Dalında kilosu kalitesine göre 20-30 TL'ye satılan ürünler 12 ülkeye ihraç ediliyor.

Yurdun misket elma ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı kentte ürünler hasat edilmeye başlandı. İşçiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanan misket elması, paketlenip kamyonlara yüklendikten sonra ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Elmalar, dalında kalitesine göre kilosu 20-30 TL'ye satılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Rusya, Irak ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeye ihraç ediliyor.

MİSKET ELMADA TÜRKİYE'DE BİRİNCİ

Niğde Elma Üreticileri Birlik Başkanı Atilla Kaplan, bu sezon 132 bin 620 ton rekolte beklediklerini söyledi. Hasadın ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Kaplan, kentin misket elma üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını dile getirdi. Üreticilerin rekolte ve fiyattan memnun olduğunu ancak meyve suyuna yönelik ıskarta ürünlerin 4 TL'ye satılmasının çiftçiyi memnun etmediğini kaydetti. Atilla Kaplan, "Misket elmamız sofralık ve kaliteli bir elma çeşidimizdir. Kaliteli üretimimizle hem iç piyasaya hem de dış pazara ürün göndermeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Niğde'de başlayan misket elması hasadında bu sezon 132 bin 620 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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