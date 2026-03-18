Niğde'de Bayram Tedbirleri Açıklandı

Niğde Valiliği Ramazan Bayramı öncesi kentteki tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram tedbirleri kapsamında 13-23 Mart tarihleri arasında emniyet ve jandarma asayiş hizmetleri kapsamında toplam 1270 ekip ve 3 bin 429 personel görev yapacak.
Trafik tedbirleri kapsamında ise 13-23 Mart tarihleri arasında 678 ekip ve 2 bin 612 personel görev yapacak, bu tarihleri arasında dron ve 5 dedektör köpekle denetim yapılacak.
