Niğde'de Bitki Koruma Ürünleri Satışı Yapan İş Yerleri Denetlendi - Son Dakika
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Niğde'de Bitki Koruma Ürünleri Satışı Yapan İş Yerleri Denetlendi

Niğde\'de Bitki Koruma Ürünleri Satışı Yapan İş Yerleri Denetlendi

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri satan iş yerlerini denetledi. Denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin ve zirai mücadele aletlerinin ruhsatları kontrol edildi. Ayrıca iş yerlerinin fiziki şartları ve güvenlik tedbirleri de incelendi.

26.07.2024 12:41
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Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde bitki koruma ürünleri satan iş yerlerini denetledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi personeli, kent merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren 87 bitki koruma ürünleri bayisi ve toptancısını kontrol etti, satışa sunulan ürünleri ve zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatı denetledi.

Denetimde iş yerinin fiziki şartları ve alınan güvenlik tedbirlerinin mevzuata uygunluğu da gözden geçirildi.

Kaynak: AA

Niğde, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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