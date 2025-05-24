Niğde\'de Cansız Beden Bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Niğde'de sıcak havadan bunalarak Taşlıca Baraj Göleti'ne girip, suda kaybolan Furkan Kalkan'ın (13), Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik de bölgeye gelerek çalışma ve soruşturma hakkında bilgi aldı. Kalkan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.
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