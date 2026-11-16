Niğde'de çırağını darbettiği iddia edilen iş yeri sahibinin tutukluluğu sürdü - Son Dakika
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Niğde'de çırağını darbettiği iddia edilen iş yeri sahibinin tutukluluğu sürdü

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Niğde'de berber çırağının demir çubukla darbedildiği iddiasıyla 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, tutuklu iş yeri sahibi sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.

Niğde'de berber çırağının demir çubukla darbedildiği iddiasına ilişkin haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Niğde 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık iş yeri sahibi S.G, tutuksuz sanık kalfa F.E, müşteki Y.E.D. (15), babası Y.D. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.G. savunmasında, çırağının olaydan yaklaşık 3 ay önce yanında işe başladığını belirtti.

Çıraklar Y.E.D ve Z.Y'nin sosyal medya üzerinden bir kıza uygunsuz mesajlar attıklarını tespit ettiğini öne süren S.G, durumu ailelerine haber verdiğini söyledi.

Y.E.D'nin babası Y.D'nin bu olayı duyunca iş yerine gelerek çocuğunun üzerine yürüdüğünü ve "Bu kaçıncı dosyan" dediğini ileri süren S.G, "Ben de araya girerek Y.D'yi sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra özür videosu çekerek karşı tarafa gönderdik. Çırağın babası Y.D. daha sonra evine gitti ben de hafta sonu olduğu için çıraklara dükkanın temizliğini yaptırıp eve gönderdim. Böyle bir suç işlemedim." ifadesini kullandı.

Müşteki Y.E.D. de olay günü sanığın kendisini demir çubukla ve tahta sopayla darbettiğini iddia etti.

Diğer çırak Z.Y. ile darbedilerek tuvalete kilitlendiklerini öne süren Y.E.D, "S.G. çıkmamıza izin vermedi. Her yerimize vurdu. Olay anında diğer sanık F.E. de telefonda bizim videomuzu çekiyordu. Şikayetçiyim." dedi.

Çırağın babası Y.D. ise dükkana gittiğinde S.G'nin, oğlunun bir kıza sosyal medya üzerinden sinkaflı bir ses kaydı attığını söylediğini ifade etti.

Daha sonra diğer çırağın babası M.Z. ile çocuklara özür videosu çektirip attıklarını belirten Y.D. şunları kaydetti:

"Olaydan sonra ben çocuğumu alıp eve gitmek istedim ama S.G 'Biraz kalsınlar, ben bunları biraz ezeyim' dedi. Ben de ezmenin ne anlama geldiğini sorduğumda, temizlik işleri olduğunu söyledi. Gece geç saat olduğunda S.G'yi arayıp çocuğu göndermesini istedim. O da bana 'Burada kalacaklar, köpek kulübesi gibi bağlayacağım. Yemeklerini burada yiyecekler, çamaşırlarını burada yıkayacaklar' dedi. Ben de ısrarla göndermesini söyledim. Gece saat 23.30'da çocuğum geldi, duşa girmek istediğinde annesi darp izlerini gördü. Ardından karakola gidip şikayetçi olduk ve hastaneden darp raporu aldık."

Mahkeme hakimi, sanık S.G'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.

Niğde'de 10 Ekim'de, iş yeri sahibi S.G'nin kendisini demir çubukla darbettiğini iddia eden Y.E.D. polis merkezine giderek şikayetçi olmuş, gözaltına alınan S.G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelNiğdeSon Dakika

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