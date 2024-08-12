Niğde'de Çöp Konteynerlerine Zarar Veren Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezalar

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Niğde'de çöp konteynerlerine zarar veren motosiklet sürücüsüne 25 bin 274 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sungurbey Polis Merkezi Amirliği ekipleri, motosikletli kişinin, Fertek Mahallesi'nde 12 çöp konteynerine zarar verdiği görüntülerin Niğde Belediyesinin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine kimliğini belirledikleri sürücüyü yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak", "koruma başlığı kullanmamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tescilli aracı plakasız kullanmak" maddeleri ile "kamu malına zarar vermek" suçundan toplam 25 bin 274 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, "motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından kullanılmasına izin vermek" maddesinden motosikletin sahibine de 12 bin 977 lira para cezası kesildiği öğrenildi.