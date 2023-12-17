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Niğde'de çöp yığınında çıkan yangında otomobil ve apartman zarar gördü - Son Dakika
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Niğde'de çöp yığınında çıkan yangında otomobil ve apartman zarar gördü

Niğde'de Efendibey Mahallesi'ndeki bir apartmanın önündeki çöp yığınında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek park halindeki otomobil ve apartmana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, apartmanın birinci ve ikinci katındaki dairelerde hasar meydana geldi.

Niğde\'de çöp yığınında çıkan yangında otomobil ve apartman zarar gördü
17.12.2023 - 15:55,
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Niğde'de çöp yığınında çıkan yangında bir otomobil ve apartman zarar gördü.

Efendibey Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın önünde bulunan küçük çöp yığını, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki otomobil ve apartmana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede apartmanda bulanan vatandaşları tahliye etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale gelirken, apartmanın birinci ve ikinci katındaki dairelerde de hasar oluştu.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Niğde, Son Dakika

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