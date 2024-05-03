Niğde'de daha temiz bir orman için çöp topladılar - Son Dakika
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Niğde'de daha temiz bir orman için çöp topladılar

Niğde'de daha temiz bir orman için çöp topladılar Niğde'de "Orman Benim" Kampanyası çerçevesinde çöp toplama etkinliği düzenlendi.

03.05.2024 19:17  Güncelleme: 19:29
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Niğde'de daha temiz bir orman için çöp topladılar

NİĞDE - Niğde'de "Orman Benim" Kampanyası çerçevesinde çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Orman yangınlarını önlemek ve temiz bir çevre için Kumluca-Hamamlı Erozyon Kontrol Sahasında düzenlenen çöp toplama etkinliğine Niğde Valisi Cahit Çelik, kurum müdürleri, emniyet teşkilatı mensupları, sağlıkçılar, izci kulüpleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik; vatandaşları doğaya karşı daha dikkatli ve hassas olmaları konusunda uyardı. Çelik, "Bugün Orman Benim Kampanyası çerçevesinde Kumluca ve Hamamlı mahallemizdeki yaklaşık bir 326 dönümlük ormanlık arazide temizlik yapacağız. Orman yangınlarının en büyük sebebi insan kaynaklı, son yıllarda Türkiye'de ortalama bir yılda 2 bin 600 civarında orman yangını oluyor ve bu meydana gelen orman yangınlarının yüzde 83'e yakını insan kaynaklı. Maalesef ormanlarımızı çok iyi kullanmıyoruz. Ormanlarımız hem habitat açısından hem de doğal güzellik açısından çok önemli. Ben sabahları bazen burada koşuyorum, gerçekten girdiğin zaman orman içerisinde her türlü çöpü bulabiliyorsunuz. Plastik atıklar, çöp poşetleri, şişeler, Tek ülkemiz var, tek ilimiz var ve tek bir gezegenimiz var. Sonuçta dünya bizim evimiz. Türkiye'de bizim evimiz. Bu anlamda ülkemizi, memleketimizi, temiz tutmak zorundayız. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Daha dikkatli ve hassas olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Çelik; "Bir insan nihayetinde kendi evinde çöp içerisinde yaşamaz, yaşamak istemez. Çöp içerisinde eğer yaşıyorsa gerçekten biz o insana hasta damgasını vuruyoruz. Çevreye karşı da bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Sonuçta burası bizim evimiz ve sahip çıkmamız gerekiyor. Ormanlarımızın temiz olması gerekiyor. Bir pet şişe, cam şişe yangına sebebiyet verebiliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte vatandaşlarımız, bizler, öğrencilerimiz hem ormana hem doğaya hem çevreye daha duyarlı olurlar" dedi.

Kaynak: İHA

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